Wimbledon – “Heel blij met manier waarop ik geknokt heb”, zegt Goffin na winst in marathonwedstrijd

David Goffin (ATP 23) plaatste zich vrijdag na een marathonwedstrijd voor de achtste finales van Wimbledon. De 28-jarige Luikenaar klopte in de derde ronde (zestiende finales) op het Londense gras de Rus Daniil Medvedev (ATP 13) in vijf sets: 4-6, 6-2, 3-6, 6-3 en 7-5. “Dit voelt geweldig”, verklaarde Goffin nadien. “Ik heb het gevoel dat ik over de hele wedstrijd de betere was”, stak Goffin van wal. “Ik voelde me goed en speelde agressief. Met Daniil weet je echter nooit, hij kan altijd onverwacht uit de hoek komen. Ik straalde energie uit en dat was vandaag de sleutel. Ik ben heel fier over de manier waarop ik geknokt heb.”

In de achtste finales wacht de Spanjaard Fernando Verdasco (ATP 37), die het haalde van de Italiaan Thomas Fabbiano (ATP 89) in drie sets: 6-4, 7-6 (7/1) en 6-4. Goffin en Verdasco houden zich in de onderlinge duels in evenwicht (3-3). “Het belooft een lastige partij te worden”, voorspelt de Belg. “Helemaal anders dan vandaag. Hij kan heel goed uit de voeten op gras. We vochten al een paar felle maar plezante duels uit, maar nooit op gras. Ik besef dat het dus moeilijk kan worden.”

bron: Belga