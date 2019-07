Ursula von der Leyen “lijkt niet de juiste vrouw op de juiste plaats”

De conservatieve ECR-fractie in het Europees parlement, met onder meer N-VA, heeft nog niet beslist of ze de voordracht van Ursula von der Leyen als nieuwe voorzitter van de Europese Commissie zal steunen. Dat zei N-VA-Europarlementslid Johan Van Overtveldt in De Ochtend. De eventuele steun voor von der Leyen zal afhangen van het programma waar ze mee komt, “maar de voortekenen, daar zal ik duidelijk in zijn, zijn niet goed”. De Europese staatshoofden en regeringsleiders droegen dinsdag de Duitse CDU-politica Ursula von der Leyen naar voren als hun kandidaat om Jean-Claude Juncker op te volgen aan het hoofd van de Europese Commissie. Von der Leyen was geen ‘Spitzenkandidat’ – die door de fracties in het Europees Parlement werden gekozen als kandidaat-Commissievoorzitters – en nam zelfs niet deel aan de Europese verkiezingen. Ze moet de steun van een meerderheid in dat parlement achter zich zien te krijgen als ze benoemd wil worden, maar dat wordt wellicht niet evident.

De ECR, de conservatieve fractie waartoe onder meer de N-VA behoort, heeft nog niet beslist of von der Leyen haar steun krijgt. Dat zei N-VA-Europarlementslid Johan Van Overtveldt vrijdag in De Ochtend op Radio 1. Dat zal afhangen van het programma van de Duitse, klonk het. “Ik heb niets tegen personen individueel. De politieke beoordeling hang af van waar ze mee komt. Als ze in de richting van een Europese superstaat gaat die alles moet domineren, dan zullen we daar heel duidelijk tegen zijn, legt ze andere accenten dan is dat een heel ander verhaal. Maar de voortekenen, daar zal ik duidelijk in zijn, zijn niet goed.”







Van Overtveldt stelt zich ook vragen bij het volledige plaatje van topjobs dat de Europese Raad heeft samengesteld. “We hebben een erg Zuiders lijstje, met een Spaanse hoge vertegenwoordiger, een Italiaanse voorzitter van het parlement, een Franse ECB-voorzitter en onze Charles Michel als Europees president, die dat te danken heeft aan uitgesproken steun van de Franse president waar dus ook verplichtingen tegenover staan. Een Duitse Commissievoorzitter zou een tegengewicht moeten bieden, maar von der Leyen lijkt mij niet de juiste vrouw op de juiste plaats.” De Duitse christendemocrate profileerde zich in het verleden al als een voorstander van een federaal Europa.

Als alles volgens plan verloopt, stemt het Europees Parlement in de week van 15 juli over de voordracht van von der Leyen. De Duitse krijgt de steun van twee van de drie grote fracties, de christendemocraten en de liberalen, maar de sociaaldemocraten zijn een pak minder enthousiast. De ECR telt 62 van de 751 leden in het Europees parlement en is daarmee de zesde fractie in Straatsburg. Naast N-VA heeft de ECR ook de Poolse rechtsconservatieve regeringspartij PiS, het Nederlandse Forum voor Democratie van Thierry Baudet en het Spaanse uiterst rechtse Vox in de rangen.

bron: Belga