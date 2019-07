Ref Lawrence Visser promoveert naar UEFA-categorie 2

Scheidsrechter Lawrence Visser is door de Europese voetbalbond UEFA gepromoveerd van categorie 3 naar categorie 2. Dat maakte de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vandaag bekend. De 29-jarige Visser kan voortaan groepswedstrijden leiden in de Europa League. De aanduidingscommissie van de Europese voetbalbond (UEFA) evalueert de Europese prestaties van de refs in juni en in december. Op basis van de rapporten van de Referee Observers wordt dan beslist of een scheidsrechter in aanmerking komt om een categorie te stijgen. De UEFA deelt de scheidsrechters op basis van hun prestaties op in vier categorieën: categorie elite, 1, 2 en 3.

Visser floot op 9 augustus 2013 zijn eerste wedstrijd binnen het Belgische betaalde voetbal. Een jaar later maakte hij in 2014 zijn debuut als scheidsrechter in de Jupiler Pro League. In 2017 ontving hij zijn eerste FIFA-badge en werd hij dus internationale scheidsrechter. Na achttien maanden op de internationale lijst, schuift UEFA Lawrence Visser door naar categorie 2.







bron: Belga