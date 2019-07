Paradise City lokt duizenden elektrofans tijdens openingsdag

Paradise City heeft vrijdag tijdens de openingsdag duizenden elektrofans naar het Kasteel de Ribaucourt in Steenokkerzeel gelokt. Het driedaagse dancefestival wil uitgroeien tot een ecologisch verantwoorde variant van Tomorrowland. De vijfde editie van Paradise City is ook nu weer een driedaags evenement, dit jaar van vrijdag 5 tot zondag 7 juli. De openingsdag mocht zeker 6.000 bezoekers verwelkomen op het domein van het Kasteel de Ribaucourt in Perk, deelgemeente van Steenokkerzeel in Vlaams-Brabant. Op het programma stonden zeventien optredens, verspreid over drie podia. De binnen- en buitenlandse artiesten zijn vaak dj’s, eigen aan het elektrogenre. Niet toevallig zit dj Nico Morano mee in de organisatie. De headliners van vrijdagavond zijn vanaf 23 uur Mind against en Gerd Janson, die een mix van disco en house serveert.

Paradise City haalt het onderste uit de kast om het meest groene festival van het land te worden. Die inspanningen doet het festival al jaren. Dat werd onlangs beloond met een award voor een vermindering van het waterverbruik met meer dan een kwart. De afvalberg aan plastic wordt zo klein mogelijk gehouden, de generatoren werken op biobrandstof en de camping draait op zonne-energie.

De festivalgangers komen in elektrische bussen naar de feestlocatie.

