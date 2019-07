Organisatie van “compacter en gezelliger” Ieperfest hoopt op 4.000 bezoekers

Liefhebbers van hardcorepunk kunnen dit weekend hun gading vinden in de Westhoek. In Ieper vindt de 27ste editie van Ieperfest plaats. “Het wordt kleinschaliger, maar ook gezelliger”, aldus organisator Davy Bauwens. Vorig jaar startte het festival nog een crowdfunding om te kunnen overleven. Na een financiële tegenvaller zat de organisatie met de handen in het haar. “De crowdfunding heeft ons echt gered”, zegt Bauwens. “Het gaf ons de nodige ademruimte om verder te doen. Daarom spelen we dit jaar op veilig met een compacter festival: twee podia in plaats van drie, met een veertigtal bands die afwisselend spelen.”

Ieperfest koos ook voor aan andere datum. “Zodat we niet concurreren met andere festivals in het genre”, klinkt het. De voorverkoop van de tickets verliep alvast vlot. Het festival hoopt op 3.500 à 4.000 hardcore-, punk- en metalliefhebbers.

De deuren openen vrijdag om 16 uur. De Nederlandse band No Turning Back mag de eerste festivaldag afsluiten. Op zaterdag is het uitkijken naar Turnstile en Madball, twee Amerikaanse bands. Ook de punkveteranen van Belgian Asociality maken zaterdag hun opwachting. Zondag wordt het festival afgesloten door het eveneens Belgische Amenra. Voor het twintigjarig jubileum van de band keren ze terug naar de plaats waar het voor hen allemaal begon. “Ook voor de headliners hebben we gekozen voor zekerheid om het aantal annulaties te beperken”, zegt Bauwens.

De hardcorescene draait echter om meer dan alleen gitaargeweld en brullende mannen met baarden. In de ‘More than music’-tent staan tal van ngo’s zoals Sea Shepherd, Animal Rights en vzw Humain, en op de weide zijn enkel veganistische maaltijden te verkrijgen. “Wij gebruiken al jaren herbruikbare bekers, nog lang voor dit verplicht werd”, zegt Bauwens. “Zelfs voor onze frietbakjes betaal je een waarborg.” Op de ecocamping kunnen festivalgangers zich wassen onder zelfgemaakte douches, er staan droge toiletten en er is een strikt No Trashbeleid: Alles wat je meebrengt, neem je terug mee. Dat alles maakt van Ieperfest een buitenbeetje in de wereld van festivals, waar na afloop vaak honderden tenten en bergen afval achterblijven.

bron: Belga