Juncker: “Ik was de eerste en de laatste Spitzenkandidaat”

Afscheidnemend Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker is niet mals voor de manier waarop zijn mogelijke opvolger Ursula von der Leyen is aangeduid. “Het proces was niet zeer transparant”. De Luxemburger betreurt dat de Europese staatshoofden en regeringsleiders de Spitzenkandidaten van de fracties in het parlement hebben verworpen. Afscheidnemend Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker is vandaag in Helsinki. Op 1 juli heeft het Finland het voorzitterschap van de Europese Raad overgenomen. Eerder deze week schoven de Europese staatshoofden en regeringsleiders Ursula von der Leyen naar voren als nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. De Spitzenkandidaten die door de fracties in het Europees parlement naar voren werden geschoven, moeten het zonder topjob doen. De Duitse minister van Defensie nam zelfs niet deel aan de Europese verkiezingen.

“Het proces was niet zeer transparant”, gaf Juncker toe. “Maar het proces dat ertoe geleid heeft dat ik in 2014 genomineerd werd was dat wel, want er waren Spitzenkandidaten en men wist wat er zou gebeuren wanneer deze of gene partij de grootste werd in het parlement. Het is helaas geen traditie geworden”, aldus de Luxemburger. “Ik heb in de Raad gezegd dat ik altijd al had gedacht dat ik de geschiedenisboeken zou ingaan, maar niet op deze manier. Nu ben ik een zeer unieke soort, want ik ben de eerste en laatste Spitzenkandidaat.”







Ursula von der Leyen werd dinsdag naar voren geschoven in een pakket met drie andere topjobs. De Franse Christine Lagarde is genomineerd als voorzitter van de Europese Centrale Bank, de Spanjaard Josep Borrell wordt de nieuwe hoge vertegenwoordiger en Belgisch premier Charles Michel wordt de voorzitter van de Raad. Von der Leyen moet nu wel nog een meerderheid van het Europees Parlement achter zich zien te krijgen.

Bron: Belga