Iran vraagt “onmiddellijke vrijgave” van in Gibraltar tegengehouden tanker

Teheran heeft aan Londen de “onmiddellijke vrijgave” gevraagd van de supertanker die door de autoriteiten van Gibraltar is tegengehouden omdat hij in weerwil van Europese sancties petroleum naar een Syrische raffinaderij zou vervoeren, zo blijkt uit een vandaag in Teheran vrijgegeven communiqué. Teheran noemt het intercepteren van het schip een “daad van piraterij” en zegt dat de tanker in internationale wateren voer.

Gisteravond is de Britse ambassadeur in Teheran omwille van de affaire op het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken ontboden. Daar is de “onmiddellijke vrijgave” van de supertanker gevraagd.







Bron: Belga