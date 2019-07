Gille en Vliegen gaan eruit in de tweede ronde

Sander Gille en Joran Vliegen hebben zich vandaag niet kunnen plaatsen voor de derde ronde van het dubbelspel op Wimbledon. Het Limburgse duo verloor na een marathonmatch van drie uur in vier sets (7-6 (7/1), 5-7, 7-6 (8/6) en 6-4) van het Braziliaans-Indische duo Marcelo Demoliner/Divij Sharan. Voor Gille was deze Wimbledon zijn debuut op een grandslam. Vliegen haalde onlangs op Roland Garros knap de kwartfinales aan de zijde van de Kazach Mikhail Kukushkin.

Eerder op de dag verloor ook Kirsten Flipkens, aan de zijde van de Zweedse Johanna Larsson, haar tweede ronde in het dubbel. Later op de dag komen ook Elise Mertens, aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenka, en het Belgische duo Alison Van Uytvanck/Greet Minnen nog in actie in het dubbel. In het enkelspel komt enkel David Goffin (ATP 23) vrijdag in actie. Zijn tegenstander is de Rus Daniil Medvedev (ATP 13).







bron: Belga