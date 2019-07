Gentse school heeft adequaat gereageerd op “randdebiel”-incident

De Gentse school waar begin dit jaar een video werd gemaakt van een leerkracht die Dries van Langenhove een “randdebiel” noemde, heeft adequaat gereageerd op het incident. Van Langenhove diende klacht in. Die blijkt vandaag gegrond maar de school moet geen maatregelen nemen. Het GO! “kan zich in die uitspraak vinden”. Dat zegt afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck. Na het incident startte de school een begeleidingstraject op voor de betrokken leerkracht. Ook de leerling die het voorval filmde, werd begeleid. Daarnaast werden er bijkomende lesmomenten ingericht over actief burgerschap en mediawijsheid. Met de andere leerlingen van de school werd een “kritische, respectvolle dialoog” opgestart, zegt het GO!.

bron: Belga