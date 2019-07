Duits reddingsschip met migranten aan boord zet koers naar Italië

Een reddingsschip van een Duitse ngo, de Alan Kurdi, met 65 migranten aan boord heeft ondanks een verbod koers gezet naar het Italiaanse eiland Lampedusa. Dat laat de organisatie Sea-Eye weten. Zo zit er opnieuw een geschil tussen Italië en Duitsland aan te komen, na het incident met de Sea Watch. “Op het Italiaanse eiland bevindt zich de dichtstbijzijnde Europese haven. Daar kunnen de geredde mensen in veiligheid worden gebracht, wat het internationale recht voorschrijft”, klinkt het vrijdag in een verklaring van de ngo.

De Italiaanse extreemrechtse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini verklaarde eerder al dat de Alan Kurdi niet naar Italië mocht varen, ook niet als de migranten verdeeld zouden worden onder andere Europese landen. Hij riep de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer in een brief op om zijn verantwoordelijkheid te nemen voor het schip.

Volgens Sea-Eye zijn 39 van de 65 migranten minderjarigen. De jongste zou twaalf jaar oud zijn.

De Alan Kurdi bevond zich vrijdagavond naar verluidt op zo’n 185 kilometer ten zuiden van Lampedusa.

bron: Belga