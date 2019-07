Drie Syriërs gedood bij vermoedelijke bomaanslag in Turkije

Bij wat vermoedelijk een bomaanslag was in de provincie Hatay in het zuiden van Turkije zijn drie mensen om het leven gekomen. Dit heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan vandaag in een gesprek met journalisten gezegd. Hij beriep zich op de minister van Binnenlandse Zaken, Süleyman Soylu. Het gaat om drie Syriërs. Volgens televisieberichten zaten ze in een geparkeerde auto die rond de middag in een straat in de stad Reyhanli ontplofte. “Het is duidelijk dat er een bom in de auto zat”, zei Erdogan in het interview. Het voorval kan een terroristische achtergrond hebben. Het onderzoek is aan de gang.

Reyhanli ligt aan de grens met Syrië. Turkije nam de voorbije jaren volgens officiële gegevens meer dan 3,5 miljoen vluchtelingen op uit het door burgeroorlog geteisterde land.







Bron: Belga