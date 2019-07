David Goffin plaatst zich na nagelbijter voor achtste finales

David Goffin (ATP 23) heeft zich vandaag na een marathonwedstrijd geplaatst voor de achtste finales van Wimbledon. De 28-jarige Luikenaar klopte in de derde ronde (zestiende finales) op het Londense gras de Rus Daniil Medvedev (ATP 13) in vijf sets: 4-6, 6-2, 3-6, 6-3 en 7-5. De partij, die alle kanten kon uitgaan, duurde 3 uur en 33 minuten. In de achtste finales wacht de Spanjaard Fernando Verdasco (ATP 37), die het haalde van de Italiaan Thomas Fabbiano (ATP 89) in drie sets: 6-4, 7-6 (7/1) en 6-4.

De beste prestatie van Goffin was in 2015 en 2016 een plaats in de achtste finales. Die evenaart hij deze editie dus. Vorig jaar verloor de Luikenaar meteen zijn opener tegen de Australiër Matthew Ebden.







bron: Belga