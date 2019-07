Brandweer moet uitrukken voor oververhitte matrasblok

De brandweer van Lommel is vrijdagavond moeten uitrukken naar de firma Polypreen in de Kerkhovensesteenweg in Lommel. Bij de fabrikant van comfortschuimen voor matrassen en boxsprings was er een oververhitting bij de fabricage van de grote blokken schuimrubber.

Rond 19.30 uur kreeg de brandweer van Lommel de melding binnen dat in de productiehal waar de polypreen blokken worden gespoten, de temperatuur tijdens het chemische proces extreem hoog was opgelopen. De brandweermannen hielpen om het grote blok polypreen met een hoogte van twee meter van de productieband te krijgen terwijl de sprinklerinstallatie hem afkoelde. De brandweermannen slaagden erin om het blok polypreen buiten de productiehal te krijgen en het daar verder af te blussen.

Eens het blok buiten de productiehal was geraakt, moest de brandweer het nog een uurtje afblussen om zo de temperatuur verder te doen dalen. Tegelijkertijd werd de productiehal ook geventileerd.

Polypreen is het materiaal dat gebruikt wordt in de productie van matrassen, boxsprings.

bron: Belga