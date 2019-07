Big Jump vraagt opnieuw aandacht voor propere rivieren

Op 14 juli 2019 wordt in heel Europa opnieuw een Big Jump georganiseerd. Daarbij wordt aandacht gevraagd om rivieren proper en gezond te houden/maken. Ook in verschillende gemeenten in België wordt er rond 15.00 uur in het water gesprongen. In Vlaanderen gebeurt dat op 13 locaties. “Vlaamse rivieren zijn al heel wat properder dan in de jaren 90”, stelt Aquafin. “Beken mogen weer kronkelen, groene oevers keren terug, water is opnieuw welkom in de stad en we spotten steeds meer waterleven. Maar we zijn er nog niet. Om onze rivieren opnieuw helemaal proper, gezond en natuurlijk te maken en te blijven beschermen, zijn nog extra inspanningen nodig. En daar heeft niet alleen de natuur, maar ook de mens veel baat bij.”

Nadat Vlaanderen de eerste deadline in 2015 miste, gaf Europa ons uitstel tot ten allerlaatste 2027 om onze rivieren terug te herstellen naar een goede ecologische toestand. Met de actie Big Jump wil GoodPlanet Belgium, coördinator van Big Jump in ons land, aandacht voor de waterkwaliteit hoog op de agenda houden. De organisatoren van Big Jump roepen zowel beleidsmakers, bedrijven als burgers op om samen werk te maken van proper water.







Zo wordt er in Gent om 15.00 uur aan Portus Ganda, de samenvloeiing van Leie en Schelde, gesprongen. In Antwerpen wordt gesprongen op een nieuwe locatie aan de Droogdokken, in Mechelen in de Dijle aan de Vismarkt. In Harelbeke springen de liefhebbers in het Kanaal Bossuit-Kortrijk.

In 2018 sprongen in België meer dan 1.600 mensen op 17 verschillende locaties in hun lokale rivier, meer of zwemvijver om aandacht te vragen voor de waterkwaliteit. Over heel Europa werd Big Jump georganiseerd in 20 landen op zo’n 150 locaties.

bron: Belga