Algerijnen blijven massaal betogen tegen regering

In Algerije zijn vandaag opnieuw tienduizenden mensen de straat op getrokken om tegen de overgangsregering te protesteren. Het is al de twintigste vrijdag op rij dat het in het hele land tot massale protesten komt. Amnesty International bekritiseerde de arrestatie van 41 mensen die bij betogingen de vlag van de Berberminderheid meedroegen. De arrestaties zijn een aanval op de vrijheid van meningsuiting en op het recht van de Berbers vreedzaam bijeen te komen, zei de mensenrechtenorganisatie vandaag in een mededeling. Volgens de autoriteiten ondermijnen de actvisten met de vlaggen de eenheid van het land.

In Algerije wordt sinds half februari in het hele land betoogd. In april trad president Abdelaziz Bouteflika af onder druk van de straat en het leger. Overgangspresident Abdelkader Bensalah, sinds vele jaren een medestander van Bouteflika, heeft nieuwe verkiezingen voorlopig afgelast.







bron: Belga