nog t.e.m. 31/8

De zomervakantie is volop bezig en kleine speurneuzen weten wat dat betekent: Schatten van Vlieg! Vlieg heeft op meer dan 300 verschillende plekken een schat achtergelaten, en de vinders worden beloond met een verrassing – én een leuke uitstap. Schattenjagers moeten wel zorgen voor getrainde smaakpapillen, want het thema van Schatten van Vlieg is dit jaar “Proef jij wat ik proef?”: verwacht je aan tongstrelende opdrachten, smaakvolle raadsels en vooral een uiterst smakelijke schat… Eten in de bib, proeven van kunst in een museum of planten smullen in het park? Deze zomer kan het allemaal.

schattenvanvlieg.be