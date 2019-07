Vijf Tour-Belgen om in de gaten te houden

21 Belgen staan zaterdag in Brussel aan de start van de Tour de France. Het is precies 25 jaar geleden dat er nog zoveel landgenoten deelnamen aan de grootste rittenkoers ter wereld. Wat mogen we van hen verwachten? Wij pikten er vijf uit om in de gaten te houden.

1. Wout Van Aert

De verwachtingen zijn hooggespannen voor het Tourdebuut van Wout Van Aert (Team Jumbo-Visma). De nuchtere Kempenzoon verraste onlangs vriend en vijand door twee ritten in de hoog aangeschreven Dauphiné te winnen. Vervolgens won hij ook nog het BK tijdrijden.







Ondanks zijn bloedvorm zal de 24-jarige veldrijder voornamelijk in dienst van de Nederlandse spurtbom Dylan Groenewegen moeten rijden. Het zou echter weinig verbazen mocht hij niet af en toe z’n eigen kans gaan. De 13de etappe, een tijdrit van 27 kilometer over glooiend terrein rond Pau, zou weleens zijn eerste zege in een grote ronde kunnen worden.

2. Dylan Teuns

Een andere veelbelovende Tourdebutant is Dylan Teuns (Team Bahrein-Merida). De 27-jarige Limburger was in de Dauphiné goed voor ritwinst en een zesde plek in de einduitslag, dus met het vormpeil zit het wel goed. Teuns is een meer dan degelijke klimmer met een sterk eindschot.

In de Ronde van Spanje bewees hij vorig jaar ook drie weken op de fiets aan te kunnen. Ondanks die adelbrieven zal hij in het hooggebergte waarschijnlijk vooral kopman Vincenzo Nibali moeten bijstaan, maar een ritzege in het middelgebergte behoort zeker tot de mogelijkheden voor onze landgenoot.

3. Tiesj Benoot

De beste Belg in het eindklassement wordt misschien wel Tiesj Benoot (Lotto-Soudal). Met een vierde plek in de eindstand van de Ronde van Zwitersland etaleerde de minzame Gentenaar recent nog zijn sterke klimmersbenen. Zelf tempert de 25-jarige all-rounder de verwachtingen en wil hij in de eerste plaats voor dagsucces gaan.

In de overgangsetappes maakt hij daarop het meeste kans, hoewel Benoot aan de meet niet snel is. Bij Lotto geniet hij alvast een beschermde status en mag hij zijn kans gaan. Volgend jaar zal Benoot wellicht in het truitje van Team Sunweb getooid gaan.

4. Thomas De Gendt

Een van de zes Belgen aan de start bij Lotto-Soudal, is Thomas De Gendt. De eeuwige vrijbuiter is altijd goed voor de nodige aanvalskilometers en heeft al bewezen de lengte en zwaarte van een grote ronde aan te kunnen. Hij is één van de weinige actieve renners die een rit hebben gewonnen in alle drie de grote rondes.

Ook in zijn zevende Tour hoopt hij op dagsucces. Daarnaast zal hij zijn duit in het zakje moeten doen voor sprinter Caleb Ewan. Voor de knapste prestatie uit De Gendts carrière is het wellicht kiezen tussen zijn derde plaats in de Ronde van Italië (2012) en een dagzege op de Mont Ventoux (2016).

5. Jasper Philipsen

Net als Wout Van Aert is Jasper Philipsen een onverwachte Tourdebutant. Door het uitvallen van Fernando Gaviria was er binnen UAE Team Emirates een plekje vrij, dat door de amper 21-jarige Limburger wordt ingenomen.

De neo-prof, begin dit seizoen al ritwinnaar in de Tour Down Under, zal Alexander Kristoff moeten bijstaan in de voorbereiding van de massasprints. De Noorse krachtpatser gaat net als in 2018 (1) en 2014 (2) voor ritzeges. “Als het me echt teveel wordt, zal de ploeg me wel op tijd uit de Tour nemen”, vertelde Philipsen al.