VIDEO. Meisje maakt foto’s van olifant, maar die antwoordt met een STEVIGE tik

Een Amerikaans meisje heeft een schrik gepakt toen een olifant waarvan ze foto’s maakte liet weten wat hij daarvan vond.

Makayla Ley trok onlangs met haar middelbare school naar Lusaka in Zambia. Ze vertoefde daar twaalf dagen in het kader van een liefdadigheidsproject, genaamd Heart of the Bride Ministries. Ley genoot onder meer van een safaritrip en stond op een bepaald moment oog in oog met een levensgrote olifant.

Slurf tegen hoofd







Ze maakte van de gelegenheid gebruik om enkele foto’s van de geslurfde gigant te maken, maar die had daar kennelijk geen zin in. De olifant ramde zijn slurf in het gezicht van het meisje waardoor ze naar achter viel en haar smartphone uit haar handen glipte. Gelukkig raakte ze niet gewond en is ze blij dat het bewuste moment opgenomen werd.