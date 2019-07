Netflix belooft minder rokers in eigen producties na tabaksrel rond ‘Stranger Things’

Netflix heeft beslist om het aantal rokers in zijn eigen geproduceerde films en series terug te schroeven. Het streamingbedrijf kwam na de verschijning van het derde ‘Stranger Things’-seizoen gisteren meteen onder vuur te liggen omwille van de prominente aanwezigheid van tabak in de reeks.

Binnenkort worden kringelende tabaksdampen een zeldzaamheid in films en series van Netflix-makelij: de streaminggigant heeft besloten om het aantal rokers in zijn eigen producties terug te dringen. De aankondiging van de rookcensuur komt vlak na de verschijning van het derde ‘Stranger Things’-seizoen, waarin acteur Cary Elwes nog lustig aan zijn sigaar lurkt – overigens geen ongewoon beeld in die voorgestelde tijdsperiode, medio jaren 80.







Maar de zeden en gewoonten evolueren, beseft ook Netflix. Naast een reductie van de rookwalmen in zijn producties zal het bedrijf met hoofdkwartier in Los Gatos, Californië, voortaan ook het roken helemaal weren – zowel de traditionele rookwaren als de e-sigaretten – in eigen producties die op kinderen jonger dan 14 jaar gericht zijn, tenzij het roken bijdraagt aan de “feitelijke of historische correctheid van het personage in kwestie”.

Vorig jaar meer tabak in Netflix Originals

Roken wordt steeds minder sociaal aanvaard omwille van de gezondheidsimpact, en bovendien wees een studie van de antitabakslobbygroep Truth Initiative uit dat vorig jaar in de populairste Netflix Originals veel vaker gerookt werd, met ‘Stranger Things’ dat de kroon spant.

Het tweede seizoen van de sci-fi serie zou 44% meer rokende mensen in beeld brengen dan het eerste seizoen. Andere reeksen waarin volgens Truth Initiative tabakswalmen bovengemiddeld vaak opduiken zijn ‘Orange Is the New Black’, ‘Unbreakable Kimmy Schmidt’ en ‘House of Cards’.