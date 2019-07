Klaar voor De Grote Vlindertelling?

Tussen 6 en 28 juli 2019 vindt De Grote Vlindertelling van Natuurpunt plaats. Je hoeft geen kenner te zijn om mee te doen: een gratis gids helpt je op weg om de vlinders die door je tuin fladderen te herkennen. Met deze zeven weetjes kan je morgen goed voorbereid van start gaan.

Wat is de grootste vlinder in België?

De koninginnepage is de grootste inheemse dagvlinder van Vlaanderen. De koningspage is nog iets groter, maar die komt enkel in Wallonië voor.

Wat eet een vlinder?







Volwassen vlinders eten meestal nectar van bloemen. Er zijn ook vlinders die de zoete afscheidingen van bladluizen oplikken of smullen van rottend fruit. De rupsen van vlinders eten van één of enkele plantensoorten. Dat noemen we hun waardplanten.

Hoe oud wordt een vlinder?

De meeste vlinders leven enkele dagen tot enkele weken. Soorten die als volwassen vlinder de winter doorbrengen, leven langer en kunnen maanden leven. De citroenvlinder leeft het langst van alle inheemse dagvlinders en kan bijna een jaar oud worden.

Waar blijven vlinders in de winter?

Vlinders overwinteren afhankelijk van de soort als eitje, rups, pop of volwassen vlinder. Elke soort heeft zijn vaste overwinteringsgewoontes en -plekjes. Eitjes kan je vinden op waardplanten, rupsen en poppen tussen planten of dorre bladeren. Volwassen vlinders verstoppen zich tussen takken en bladeren en kunnen zelfs binnen overwinteren.

Hoeveel soorten vlinders zijn er in Vlaanderen?

In Vlaanderen leven nog 48 soorten dagvlinders. Dat waren er vroeger 67. Bijna een derde van onze inheemse vlinders is dus al uitgestorven. Nachtvlinders zijn er veel meer, meer dan 1.500 soorten.

Bij welk weer kan ik vlinders zien?

Vlinders vliegen vooral als de temperatuur boven de 18°C is en het niet te hard waait. Het moet ook warm genoeg zijn, minstens 17°C in de zon, maar ook weer niet té warm. Boven de 30°C gaan vlinders schuilen. De ideale temperatuur ligt rond de 22-25°C.

Welke vlinders telden we het vaakst in 2018?

Dat waren het klein koolwitje, het groot koolwitje en de atalanta. Benieuwd hoe het dit jaar zit? Tel dan mee tijdens De Grote Vlindertelling. Je mag gerust meerdere tellingen doorgeven. Laat het zeker ook weten als je weinig of geen vlinders gezien hebt.

Meer info over De Grote Vlindertelling vind je op www.vlindertelling.be. Je gratis vlindergids kan je aanvragen op www.natuurpunt.be.