Hoera! In Planckendael is een nieuwe zebra geboren

Leuk babynieuws om het weekend in te zetten! In de zoo Planckendael bij Mechelen is opnieuw een zebra geboren. Het gaat om een meisje dat de naam Uzuri kreeg, wat ‘schoonheid’ betekent in het Swahili.

Planckendael neemt deel aan een kweekprogramma van grévyzebra’s, een bedreigde soort. Er zijn er in het wild nog maar zo’n 2.800 van over. De grévyzebra’s kan je herkennen aan hun smalle strepen en grote oren.







Uzuri is de eerste dochter van Nele en André. Ze heeft een opvallend driehoekje op haar borst. Eind november werd al een hengstje Tamu geboren van dezelfde vader maar een andere moeder. André kwam vorig jaar over uit Salzburg om deel te nemen aan het kweekprogramma.

Planckendael telt nu zeven zebra’s, maar het is niet de bedoeling dat die allemaal blijven. Als de veulens een paar jaar oud zijn, kunnen ze naar een andere dierentuin gebracht worden om te kweken.