Google komt met eigen versie van Apple’s AirDrop

Goed nieuws voor Android-gebruikers. Google werkt al enige tijd aan Android Q, de opvolger van het oude besturingssysteem. Daar hoort ook een nieuwe manier bij om bestanden te delen. Daardoor is het binnenkort mogelijk om net zoals bij AirDrop foto’s en andere dingen door te sturen, zowel naar Android-toestellen als naar iPhone-gebruikers.

Google beschikte eerder al over een deelsysteem genaamd Android Beam. Dat werkte via NFC-technologie en was enkel compatibel met Android-toestellen. AirDrop is dan weer uitsluitend beschikbaar op iOS en een internetconnectie is noodzakelijk om bestanden te kunnen uitwisselen.

Geen internet







Fast Share van Google wordt volgens de site 9t05Google gelanceerd tegelijkertijd met Android Q en is dus vernieuwend op twee vlakken. Ten eerste zullen zowel iOS- als Android-gebruikers toegang hebben tot de functie, waardoor je makkelijk met iedereen bestanden en foto’s uitwisselt. Ten tweede werkt Fast Share via Bluetooth. Er is dus geen internetverbinding nodig, handig als je wat wilt besparen op mobiele data.