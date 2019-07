Deze goedkope IKEA-tafel is binnen enkele jaren duizenden euro’s waard

Een bijzettafeltje dat te koop is in IKEA zou wel eens een heel interessante investering kunnen zijn. Volgens kenners zal het binnen enkele jaren een heel waardevol collectorsitem zijn.

Het gaat om het LÖVBACKEN-bijzettafeltje, een bruin tafeltje op drie poten dat momenteel in IKEA te koop is voor 49,95 euro. Volgens online veilingwebsite Barnebys is het een bijzonder interessante investering. “Het LÖVBACKEN-bijzettafeltje is een tijdelijke heruitgave van een iconisch item. Ze werd in 1953 gelanceerd en is een prachtig klein tafeltje met een geweldige geschiedenis. De tafel werd gecreëerd door een van de meest succesvolle designers van Zweden – Gillis Lundgren – en originele exemplaren worden nu al voor duizenden euro’s verkocht in toonaangevende Zweedse veilinghuizen. Het is een echt collectorsitem en zal dat ook zijn voor experts in de toekomst. Het zou ons niets verbazen als ook de huidige tafeltjes over 10 tot 20 jaar duizenden euro’s waard zullen zijn”, klinkt het.

Tot meer dan 5.000 euro waard







Concreet voorspelt Barnebys dat het bewuste tafeltje tegen 2030 tussen de 1.100 en 1.979 euro waard zou kunnen zijn en tegen 2040 zelfs tussen de 3.298 en 5.497 euro. Geïnteresseerd? HIER kan je het tafeltje kopen.