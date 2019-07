Deze actrice wordt Ariel in ‘De Kleine Zeemeermin’, maar krijgt meteen bakken kritiek

Halle Bailey mag zich de nieuwe Ariel noemen. Dat maakte ze zelf bekend op Twitter. Volgens de jonge actrice en zangeres is het “een droom die uitkomt”. Al is niet iedereen blij met de keuze van Disney…

dream come true… 🧜🏽‍♀️🌊 pic.twitter.com/sndjYUS6wO — chloe x halle (@chloexhalle) 3 juillet 2019







Halle Bailey (19) is vooral bekend als Sky Forster in de Amerikaanse tv-reeks ‘Grown-ish‘. Daarnaast vormt ze samen met haar oudere zus het r&b-duo Chloe x Halle. Beyoncé herself is grote fan van de meisjes. De ster merkte hen op nadat hun cover van haar hit ‘Pretty Hurts’ viraal ging op YouTube. Chloe x Halle stonden zelfs al in het voorprogramma van Beyoncé en mochten dit jaar tijdens de uitreiking van de Grammy’s optreden.

Voor regisseur Rob Marshall, die eerder al ‘Mary Poppins Returns’, ‘Into the Woods’ en ‘Chicago’ voor zijn rekening nam, was Halle een bijna voor de hand liggende keuze. “Na een lange zoektocht was het overduidelijk dat Halle die zeldzame combinatie van spirit, hart, jeugd, onschuld en inhoud bezit. Uiteraard beschikt ze ook over een glorieuze zangstem. Kortom, alle intrinsieke kwaliteiten die nodig zijn om deze iconische rol te spelen”, lichtte Marshall zijn keuze toe aan Entertainment Weekly.

Kritiek op Twitter

Helaas gunt niet iedereen Halle de rol van Ariel. Kwade tongen op Twitter vinden het niet kunnen dat Disney voor een zwarte vrouw koos, terwijl Ariel in de originele versie blank en ros is.

I am sorry but she’s white and red hair. You’re not fit for her, I’m not an racist but you’re definitely not fit for Ariel. You can play Tiana or Moana for live-action sequel, I don’t wanna see this, sorry. pic.twitter.com/oPaNjSBSwh — LegitMoon 🌙 ✨ (@LegitMoon) 3 juillet 2019

Gelukkig kan Halle wel op de steun rekenen van verschillende celebrities, waaronder haar naamgenoot Halle Berry.

Our Ariel @chloexhalle

PERFECT choice 🧜🏾‍♀️🧜🏾‍♀️🧜🏾‍♀️🧜🏾‍♀️🧜🏾‍♀️congratssss Halle my love 🧜🏾‍♀️🧜🏾‍♀️🧜🏾‍♀️ pic.twitter.com/oyldB6RoqS — Janelle Monáe, Cindi (@JanelleMonae) 4 juillet 2019

Congratulations Halle!! My kids and I are so excited for the emancipation of Ariel 🧜🏾‍♀️ @chloexhalle https://t.co/6UwrduDQuc — Mariah Carey (@MariahCarey) 4 juillet 2019

In case you needed a reminder… Halles get it DONE. Congratulations @chloexhalle on this amazing opportunity, we can’t wait to see what you do! #TheLittleMermaid #HalleBailey pic.twitter.com/z0Rik2nxRe — Halle Berry (@halleberry) 3 juillet 2019

Wie wordt Ursula?

De opnames van de film starten begin volgend jaar. Nog niet alle acteurs en actrices zijn bekend. Volgens geruchten zal Halle op de ste staan met Jacob Tremblay (als het visje Botje), Awkwafina (als meeuw Jutter) en Melissa McCarthy (als zeeheks Ursula). Al liet zangeres, rapper en actrice Lizzo ook weten interesse te hebben in de rol.

Bron: flair.be