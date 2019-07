Chey uit ‘Love Island’ haalt uit naar pesters die haar DIT allemaal noemen

Chey, een ex-deelneemster van ‘Love Island’, heeft haar online pesters op de korrel genomen op Instagram. Ze geeft ook raad aan mensen die het slachtoffer zijn van (online) pesten.

In ‘Love Island’ probeerde Chey een koppel te vormen met Stenn, maar uiteindelijk werd ze vroegtijdig naar huis gestuurd. Door het populaire datingprogramma heeft het 24-jarige model wel een bekend gezicht en werd ze de afgelopen tijd stevig aangepakt door online pesters. Zo noemden sommige mensen haar “lelijk, fake, kutwijf, anorexia, schaap, superduperugly, fockingstrijkplank, kechh, arrogant, en bitch”.

Laffe manier van pesten







De Amsterdamse kaart het probleem aan op Instagram. “De laatste tijd ben ik behoorlijk wat woorden genoemd (zie tags). Anno 2019 is online pesten nog steeds een ding. Dit voelt veilig voor de dader omdat deze anoniem blijft. Eigenlijk is het de meest laffe manier van pesten. Ik heb veel berichtjes ontvangen van mensen die worden gepest en tips vragen. Dit vind ik heel goed”, schrijft ze.

Eigen ontevredenheid

Vervolgens adviseert ze mensen die gepest worden hoe ermee om te gaan. “Blijf niet met je probleem zitten en probeer kracht te halen uit je naasten! Zij weten hoe je bent. Wat vreemden zeggen is heel rot om te lezen, maar houd je vast aan de feiten. Want wat ze schrijven zijn geen feiten, maar meningen! Onthoud dat. Pesten kan een vorm van jaloezie zijn of afgunst, voortvloeiend uit eigen ontevredenheid. Een persoon die goed in z’n vel zit en positief is ingesteld zal niet snel de negatieve punten van een ander willen benadrukken, maar juist het positieve zien. Het is menselijk dat we ons druk maken, maar verstop je nooit, voor niemand”.

In jezelf geloven

“De volgende keer dat iemand weer iets negatiefs zegt moet je in jezelf lachen. Dit betekent dat je dus belangrijk genoeg bent voor diegene om zich druk om jou te maken. Mensen willen anderen niet zien groeien, ze zien ze liever vallen. Zolang jij in jezelf gelooft groei je, elke dag een beetje! #stoppesten #stopcyberbullying”, klinkt het.