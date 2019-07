BIZAR. Duitser gaat viraal, maar wordt dan opgepakt voor kinderporno

Een gezochte Duitser is door de mand gevallen nadat hij in Thailand uitgroeide tot een internetsensatie. Op foto’s is te zien hoe de 34-jarige man in de provincie Nakhon Ratchasima kip verkoopt met zijn Thaise echtgenote, naar eigen zeggen om haar zieke moeder te helpen. De man bleek echter helemaal niet zo’n lieverdje.

Omdat de foto van de Duitser door vrijwel heel het land gezien werd, zagen ook de lokale autoriteiten de man. De plotse aandacht pakte niet goed uit voor hem, want de politie kwam erachter dat hij illegaal het land in was gekomen.

Drugshandel en kinderporno







Uit verder onderzoek bleek volgens een functionaris van de Thaise migratiepolitie bovendien dat de man wordt gezocht in zijn thuisland. Hij zou betrokken zijn bij drugshandel en kinderporno.

De Thaise autoriteiten zochten eind juni twee dagen naar de Duitser, die zich schuilhield in een moeras. Hij zit inmiddels vast en wordt waarschijnlijk op korte termijn uitgeleverd aan Duitsland.