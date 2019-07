Auto’s niet welkom in Brussel voor grootste wielerfeest

De komst van de Ronde van Frankrijk, de belangrijkste wielerwedstrijd ter wereld, zet Brussel op zijn kop. De komende dagen worden 1 miljoen mensen verwacht om de start van de Tour de France mee te maken. De verkeerssituatie wijzigt naargelang het evenement of de koers van de dag. Een overzicht.

Na de ploegenvoorstelling van gisteravond, is er vandaag nog geen rit. Wel vinden er voorbereidingen plaats die hinder kunnen veroorzaken. En morgen zullen er op twee verschillende tijdstippen twee verschillende delen van de stad meerdere uren moeilijk of niet bereikbaar zijn. De grootste hinder komt evenwel van de ploegentijdrit op zondag, want het parcours ligt volledig in de hoofdstad en wordt de hele dag afgesloten.







Op de nieuwe website van Brussel Mobiliteit kunnen bezoekers per dag en per dagdeel alle info over de bereikbaarheid terugvinden via kaartjes. De belangrijkste tip voor wie de komende dagen naar Brussel komt, is om de auto zoveel mogelijk thuis te laten.

MIVB

Heel wat bus- en tramlijnen van de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij MIVB zullen door de ritten op 6 en 7 juli veel hinder ondervinden. De MIVB zorgt er wel voor dat de goed beschikbare lijnen versterkt worden en op de twee wedstrijddagen is het vervoer zelfs volledig gratis.

NMBS

De NMBS versterkt het treinaanbod van en naar Brussel met veertig treinen op 6 en 7 juli. En ook de spoorwegmaatschappij voorziet een promotie met een weekendbiljet aan halve prijs. Als je geen zin hebt om naar Brussel af te zakken, maar de eerste etappe bijvoorbeeld op de Muur van Geraardsbergen wil volgen, kan je met je weekendbiljet ook daarheen.

Tot slot zijn de fietsen van Villo! gratis te gebruiken tot en met zondag.