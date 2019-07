Anderlecht haalt topvoetballer uit Premier League mogelijk binnen

Het lijkt er sterk op dat niemand minder dan Samir Nasri straks bij Anderlecht speelt. De onderhandelingen met de voormalige Manchester City-speler zitten in een afrondende fase.

Nadat eerder deze week bekend raakte dat goalgetter Michel Vlap voor zeven miljoen overkomt van Heerenveen, lijkt er nog een straffere transfer aan te komen voor Anderlecht.







Paars-wit onderhandelt immers met de 32-jarige middenvelder Samir Nasri, die het mooie weer maakte bij onder meer Arsenal en Manchester City. Vrijdagmorgen landde hij op Zaventem en werd hij gespot in een Brussels ziekenhuis voor medische testen.

Schorsing

De dribbelvaardige Fransman van Algerijnse afkomst speelde het afgelopen seizoen nog bij West Ham United, maar dat contract liep deze maand af. Hij speelde nog vijf Premier League-duels, maar daarna hield een kuitblessure hem wekenlang aan de kant.

Nasri werd in 2017 geschorst voor achttien maanden nadat hij de dopingregels had geschonden. Toen hij bij Sevilla voetbalde, volgde hij een intraveneuze behandeling in een Amerikaans ziekenhuis, wat volgens de wetgeving van het Wereldantidopingagentschap (WADA) niet toegestaan is.

De 1,77 meter grote middenvelder kwam 41 keer uit voor de Franse nationale ploeg. Daarin scoorde hij vijf keer.