Wimbledon – Rafael Nadal bereikt derde ronde na intens duel met Kyrgios

Rafael Nadal (ATP 2) heeft zich donderdag geplaatst voor de derde ronde van Wimbledon. De Spanjaard, het derde reekshoofd, versloeg op Centre Court de Australiër Nick Kyrgios (ATP 43) na een spektakelstuk met 6-3, 3-6, 7-6 (7/5) en 7-6 (7/3). Nadal revancheerde zich zo voor zijn nederlaag van vijf jaar geleden tegen Kyrgios op Wimbledon. Toen schakelde de Australiër de Spanjaard uit in de achtste finales.

In de derde ronde neemt Nadal het op tegen de Fransman Jo-Wilfried Tsonga (ATP 72), die het met 7-6 (7/4), 6-3 en 6-3 haalde van de Litouwer Ricardas Berankis (ATP 77). Tsonga bereikte in 2011 en 2012 de halve finales op de All England Club.

Vorig jaar schopte Nadal het tot bij de laatste vier op Wimbledon. Hij won het prestigieuze grastoernooi in 2008 en 2010.

bron: Belga