Wimbledon – Any Murray wint dubbelmatch bij rentree op Wimbledon

Andy Murray heeft bij zijn rentree op Wimbledon een dubbelwedstrijd aan de zijde van de Fransman Pierre-Hugues Herbert gewonnen. Murray en Herbert haalden het op Court 1 in de eerste ronde met 4-6, 6-1, 6-4 en 6-0 van de Roemeen Marius Copil en de Fransman Ugo Humbert.

De 32-jarige Murray was er vorig jaar niet bij op Wimbledon wegens een aanslepende heupblessure. Na een operatie werkt de Schot aan een comeback. Hij speelt op het Londense gras alleen dubbel. De tweevoudig olympisch kampioen treedt op Wimbledon ook aan in het gemengd dubbelspel. Daarin vormt hij een duo met Serena Williams.

Murray won Wimbledon in 2013 en 2016.

bron: Belga