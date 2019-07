Roger Federer heeft ticket voor derde ronde beet

Roger Federer (ATP 3) heeft zich vandaag vlot geplaatst voor de derde ronde van Wimbledon. De Zwitser, het tweede reekshoofd, haalde het in drie sets van de 20-jarige Engelsman Jay Clarke (ATP 169), die een wildcard kreeg voor de hoofdtabel. Na 1 uur en 36 minuten had Federer de 6-1, 7-6 (7/3) en 6-2 zege beet. Om door te stoten naar de achtste finales, moet de Swiss Maestro voorbij de winnaar van het Frans onderonsje tussen Lucas Pouille (ATP 28) en qualifier Grégoire Barrère (ATP 116). Roger Federer, 37, won de titel op het Londense gras al acht keer (in 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 en 2017) en is daarmee de recordhouder bij de mannen.

bron: Belga