Rechter verklaart zich onbevoegd voor laster door Roland Liboton

De Veurnse strafrechter heeft zich onbevoegd verklaard om te oordelen over de lasterlijke uitlatingen van Roland Liboton (62) over Erik De Vlaeminck. De feiten zouden als een drukpersmidrijf voor het hof van assisen behandeld moeten worden. Voor belaging werd de ex-veldrijder vrijgesproken. De bal ging aan het rollen door een klacht met burgerlijke partijstelling van de weduwe van Erik De Vlaeminck. M.S. was verbolgen over een interview met meervoudig wereldkampioen en Belgisch kampioen veldrijden Roland Liboton in ‘Deze Week’ van 25 januari 2017. In dat artikel werd Erik De Vlaeminck, zevenvoudig wereldkampioen veldrijden bij de profs, in verband gebracht met dopinggebruik bij het behalen van zijn wereldtitels in 1970 en 1971. “Met ’t spul in zijn kloten”, klonk het letterlijk.

In de procedure werd in eerste instantie ook VRT-journalist Karl Vannieuwkerke betrokken, omwille van bepaalde uitspraken over het bewuste artikel tijdens het tv-programma ‘Extra Time Cross’. Vannieuwkerke werd echter in november 2018 al buiten vervolging gesteld.







Op het proces vorderde de burgerlijke partij 5.000 euro morele schadevergoeding. “Het is krenkend en kwetsend dat Erik zo wordt neergezet”, aldus meester Els Leenknecht. Het OM vorderde een maand gevangenisstraf met uitstel. De verdediging vroeg de vrijspraak. Volgens meester René Van Leeuwen is het immers algemeen bekend dat De Vlaeminck worstelde met een verslaving aan amfetamines.

De rechter stelde vast dat laster en eerroof via de geschreven pers eigenlijk door het hof van assisen moet behandeld worden. In die omstandigheden was hij dus niet bevoegd om over die feiten te oordelen.

bron: Belga