Patrick Lefevere: “Wij gaan niet alleen de klus klaren”

Patrick Lefevere heeft met Elia Viviani, Enric Mas en Julian Alaphilippe drie kopmannen in deze Tour de France. De voorbije jaren nam Deceuninck-Quick Step heel wat initiatief in het jagen op de vroege vlucht, maar de teammanager sprak klare taal op het persmoment. “Wij gaan niet meer alleen al het werk doen om de vluchters terug te pakken.” De Belgische formatie trok de voorbije jaren altijd met één specifieke knecht naar de Tour die urenlang op kop sleurde. Tim Declercq vorig jaar, Julien Vermote de jaren voordien. In de selectie van het team lijkt deze keer zo’n werkpaard te ontbreken. Wie neemt dan die rol ter harte? “We hebben de voorbije jaren altijd onze verantwoordelijkheid genomen”, aldus de teambaas. “Vaak waren wij het enige team dat op kop reed en op de vluchters joeg. We kregen vaak weinig of pas heel laat steun in de achtervolging. Nu hebben we inderdaad geen Tim mee. Je moet een selectie maken en bepaalde keuzes maken. De eerste man die op kop zal rijden, is Kasper Asgreen. We weten dat hij sterk is en we hopen dat de andere teams daar niet van profiteren. Er zijn nog sprintersploegen. Dan denk ik aan Jumbo-Visma en Lotto, zij moeten ook mee helpen. Gaan we minder op kop rijden? Normaal wel, misschien moeten we wel eens dat risico nemen en niet altijd de meid van dienst zijn.”

bron: Belga