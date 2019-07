Onderhandelaars spelen verlengingen ondanks start festiviteiten rond Tourstart

De Brusselse onderhandelaars hebben beslist om vanavond door de werken, ondanks de ploegenvoorstelling voor de start van de Ronde van Frankrijk die nauwelijks op enkele honderden meters van het Brussels Parlement plaatsvindt. Er is alvast avondeten besteld, zo is uit verschillende bronnen vernomen. Terwijl ze de vorige dagen telkens rond 18-19 uur hun werkzaamheden afrondden, hebben de onderhandelaars vandaag ook voor ’s avonds eten laten aanrukken om te kunnen doorwerken. Socialisten, groenen, Open Vld en DéFI startten maandagnamiddag de formele onderhandelingen voor de vorming van een Brusselse regering. Dinsdag stond de hele dag in het teken van de mobiliteit. Gisteren stond werk, economie en vorming op het menu.

Woensdagavond werd een mediastop afgekondigd. Sindsdien sijpelde nagenoeg niets naar buiten over de werkzaamheden. Naar verluidt zijn de hoofdstukken van dinsdag en woensdag afgewerkt, op enkele passages na die tussen haakjes blijven staan en waar later nog over getrancheerd moet worden, onder meer over de financiering.







Wat er vandaag op tafel ligt, is niet erg duidelijk maar het zou (onder meer) om stadsontwikkeling kunnen gaan. Ook over de werkzaamheden van vrijdag blijven de lippen stijf op elkaar, maar voor de informatiestop luidde het dat er vrijdag pas na de middag vergaderd zou worden.

bron: Belga