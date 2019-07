Minderhedenforum pleit voor “nieuwe hervormde praktijktesten” in Brussel

Het Minderhedenforum pleit donderdag voor “nieuwe hervormde praktijktesten” om de discriminatie op de Brusselse arbeidsmarkt aan te pakken. Uit een onderzoek van view.brussels bleek dat Brusselaars met niet-Europese roots veel moeilijker aan de bak raken dan Brusselaars van Belgische origine. Volgens het Minderhedenforum tonen de resultaten van het onderzoek aan dat discriminatie op de arbeidsmarkt structureel en niet incidenteel is. Hoewel Brussel de afgelopen legislatuur belangrijke stappen heeft gezet in de strijd tegen discriminatie, toont dit rapport aan dat die maatregels niet volstaan, luidt het.

“Vandaag kunnen praktijktesten enkel ingezet worden na een klacht of melding maar dat schuift de verantwoordelijkheid te veel af op de kwetsbare slachtoffers zelf. De nieuwe Brusselse regering moet daarom de bestaande praktijktesten hervormen tot een proactief inspectie-instrument”, zegt Landry Mawungu, directeur van het Minderhedenforum.

Daarnaast moet de inspectie volgens het Minderhedenforum ook actief aan de slag gaan met datamining. “Actiris zit op een schat aan data die discriminerende patronen kunnen blootleggen bij bepaalde werkgevers: ze kunnen nagaan welke profielen sollicitanten systematisch worden geweigerd of nog welke werkzoekenden moeilijker stages aangeboden krijgen.”

Nog volgens het Minderhedenforum moet de regering “resoluut de kaart trekken van positieve acties”. De organisatie denkt daarbij onder meer aan het verplichten van diversiteitsplannen aan bedrijven en organisaties die subsidies krijgen of meedingen naar overheidsopdrachten, “met duidelijke streefcijfers, controlemechanismen en sancties als sluitstuk”.

bron: Belga