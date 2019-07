Jasper Stuyven mikt op revanche na “dramatisch voorjaar”

Jasper Stuyven begint zaterdag in Brussel aan zijn derde Ronde van Frankrijk. Na wat hij zelf een “dramatisch voorjaar” noemt, voelt de renner van Trek-Segafredo zich klaar om zich te tonen. Stuyven begon met steile verwachtingen aan de voorjaarskoersen maar het werd een klassieke lente om snel te vergeten. Geen enkele keer haalde de Leuvenaar de top tien. Het contrast met 2018, toen hij grossierde in ereplaatsen, was groot.

“Mijn voorjaar was dramatisch en ook daarna waren de resultaten niet goed”, erkent de 27-jarige Stuyven vandaag tijdens een persbabbel in het statige The Hotel in Brussel. “Maar nu voel ik mij goed. Ik ben blij met mijn huidige conditie. De Ronde van Zwitserland (vorige maand, red) heb ik heel goed afgewerkt en ik kijk uit naar de start.”







Richie Porte is de klassementsman bij Trek. Stuyven wordt, in afwezigheid van John Degenkolb, de man voor de sprints. “Ik heb veel meer vrijheid dan vorig jaar. Dat is mooi, maar massasprints in een Tour zijn heel moeilijk, zeker als je alleen zit. De pure, vlakke massaspurten zijn ook niet echt mijn ding. Ik kijk meer uit naar de iets lastigere dagen”, zegt Stuyven. “Ik denk dat er vier of vijf kansen liggen voor mijn type renner, wat veel is voor een grote ronde.”

Dat de Tour in Brussel start en deels over het trainingsparcours van Stuyven zal verlopen, noemt hij “speciaal”. “Het geeft zeker een extra dimensie aan deze Tour maar ik betwijfel of het mij veel voordeel zal geven. Elke ploeg verkent het parcours gedetailleerd. Misschien zal ik iets beter de bochten kunnen aansnijden, maar meer voordeel verwacht ik er niet uit te halen.”

Vorig jaar was Stuyven een keer heel dicht bij ritwinst. Op de nationale feestdag greep hij in de rit naar Mende net naast de bloemen. Pas in de ultieme slotfase van de laatste (erg steile) klim werd hij nog gepasseerd door winnaar Omar Fraile en Julian Alaphilippe.

“Ik denk er nog wel eens aan terug”, erkent Stuyven. “Die dag had ik een van mijn beste dagen ooit op de fiets. Ik deed alles wat ik moest doen, zat tegen mijn limiet. Het is waar dat het steekt maar ik heb nog grote ontgoochelingen gekend.”

Stuyven is de enige Belg in de selectie van Trek-Segafredo. Edward Theuns werd, tot zijn grote ontgoocheling, gepasseerd. “Ik vind het heel spijtig voor Edward. We hebben samen een groot deel van de voorbereiding afgewerkt. We komen goed overeen en ik had hem er zeker graag bij gehad. Ik kan wel begrip opbrengen voor de beslissing van de ploeg. Het is dit jaar een zware ronde met veel hoogtemeters en daarom hebben ze misschien geopteerd om een extra renner mee te nemen met klimvermogen. Maar het is nooit leuk zoveel tijd en energie in een voorbereiding te steken, om dan in juli te vernemen dat je met die vorm op het strand moet gaan liggen. Het gebeurt in elke ploeg maar er mogen jammer genoeg maar acht renners geselecteerd worden.”

bron: Belga