Hazard opent met Real bij Celta, eerste Clásico volgt eind oktober in Barcelona

Eden Hazard maakt mogelijk zijn grote officiële debuut in de Primera Division in het weekend van 17 en 18 augustus op het veld van Celta. Dat blijkt uit de kalender van de Spaanse hoogste afdeling die vandaag voorgesteld is. Kampioen Barcelona opent bij Athletic Club. Op de tweede speeldag, 24 en 25 augustus, ontvangt Real voor zijn eerste thuispartij Valladolid. Barça speelt dan gastheer voor Real Betis. De eerste Clásico van het seizoen, de match der matchen, staat in het weekend van 26 en 27 oktober op de planning op de tiende speeldag. Hazard en Thibaut Courtois trekken dan naar Camp Nou. Op speeldag 26 volgt de return in de Spaanse hoofdstad.

De Madrileense derby’s zijn gepland op speeldag 7 (in Wanda Metropolitano) en 22 (in Santiago Bernabéu). Atlético, afgelopen seizoen tweede achter Barcelona maar net voor Real, opent thuis tegen Getafe.







bron: Belga