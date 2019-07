Geens overlegt morgen met vakbonden over minimale dienstverlening

De vakbonden in de gevangenissen plegen morgen overleg met minister van Justitie Koen Geens (CD&V) over de concrete uitwerking van de minimale dienstverlening in penitentiaire instellingen. “De onderhandelingen gaan moeilijk worden”, klinkt het bij de liberale vakbond VSOA. “De minimale dienstverlening is niet nodig als de problemen opgelost zouden worden.” De regeling rond de minimale dienstverlening werd midden maart goedgekeurd in de Kamer. Volgens VSOA-secretaris Eddy De Smedt wordt morgen gepraat over de concrete invulling van de minimale dienstverlening, bijvoorbeeld hoeveel personen voor welke taken moeten worden ingezet. “Het gaat om het overkoepelende overleg. Daarnaast zijn er ook de onderhandelingen over de concrete uitwerking binnen de verschillende inrichtingen, want die zijn allemaal anders.”

Het beloven moeilijke onderhandelingen te worden. Alle vakbonden zijn gekant tegen de minimale dienstverlening en vinden dat het aanpakken van het nijpende personeelstekort en de overbevolking (die leidt tot een hogere werklast) de prioriteiten van de minister zouden moeten zijn.







“In de huidige toestand is een minimale dienstverlening niet mogelijk”, zegt De Smedt. “De job is ondergewaardeerd, ondanks de inspanningen van de overheid lopen de aanwervingen moeilijk en het verloop bij het personeel is heel groot. Eigenlijk draaien wij al op een minimale dienstverlening.”

Vooral bij de concrete uitwerking van de minimale dienstverleningen in de verschillende instellingen, verwacht De Smedt weinig vordering. “Daar hebben de andere vakbonden al laten weten dat ze niet willen onderhandelen”, klinkt het.

De vakbondssecretaris van het socialistische ACOD, Gino Hoppe, gaf na de goedkeuring in maart al te kennen dat de regeling volgens hem “een lege doos” is, omdat de gouverneur pas na 48 uur kan overgaan tot dwingende maatregelen, en de wet maar van toepassing is op een beperkt aantal stakingen. Bovendien zei Hoppe dat ACOD “in geen enkele inrichting rond de tafel gaat zitten” zolang Geens de problemen zoals overbevolking en het personeelstekort niet aanpakt.

Ook Filip Dudal van het christelijke ACV, die hamerde op dezelfde problemen, gaf destijds aan “dat we onze huid heel duur zullen verkopen”.

bron: Belga