Europese Commissie trok streep door Belgische lastenverlaging e-commerce

De vorig jaar aangekondigde lastenverlaging voor de e-commerce in België is eerder dit jaar afgeschoten door de Europese Commissie. Dat is vernomen op het kabinet van minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld). Als onderdeel van een begrotingscontrole vorig jaar kondigde de regering aan dat ze de loonkost voor arbeid in de e-commerce tussen 20 uur en middernacht wilde verlagen. Dat moest de sector sterker maken in de concurrentie met de buurlanden.

Naar aanleiding van de opening van een groot distributiecentrum van onlinewinkel Zalando in Nederland, waarvoor ons land ook in de running was, doet handelsfederatie Comeos nu zijn beklag dat de maatregel nog niet is uitgevoerd. “In de praktijk is er niets veranderd en elke maand die voorbijgaat, is een verloren maand. Nu verliezen we opnieuw 1.500 jobs”, zegt Comeos-topman Dominique Michel.







Het kabinet-De Croo laat in een reactie weten dat de Europese Commissie eerder dit jaar heeft geoordeeld dat de maatregel illegale staatssteun was. De maatregel was naar verluidt te veel gericht op een specifieke sector.

Comeos neemt met die uitleg geen genoegen. “Het is aan de regering om er een oplossing op te vinden”, zegt een woordvoerder. “Het is niet de eerste keer dat Europa een probleem heeft met een maatregel. De regering moet een alternatief bedenken.”

bron: Belga