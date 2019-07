EK basket (v) – Bondscoach Mestdagh teleurgesteld na uitschakeling: “We hadden de match in handen”

Bondscoach Philip Mestdagh is na de uitschakeling van de Belgian Cats in de kwartfinales van het EK basketbal voor vrouwen “heel erg teleurgesteld”. België ging in Belgrado na een verlenging tegen Frankrijk onderuit met 84-80 en grijpt naast een halve finale tegen Groot-Brittannië. “We namen deze wedstrijd in handen, maar gaven het weg door onze vrijworpen te missen”, toonde Mestdagh zich achteraf ontgoocheld. De Belgen hadden het aanvankelijk niet onder de markt tegen Frankrijk, maar namen in het vierde kwart toch de bovenhand. De Fransen maakten een 56-62 achterstand nog goed en dwongen in de slotseconden verlengingen af met een ultieme driepunter. Delaere en Allemand kregen de kans om de match vanop de vrijworplijn te beslissen, maar misten elk twee keer.

“In die slotminuut van de reguliere speeltijd verliezen we de match”, besefte bondscoach Mestdagh. “We missen onze vrijworpen en daarom komen we in de problemen. Het zijn kleine details die zulke duels beslissen. Doorheen de hele wedstrijd missen we veel makkelijke lay-ups. De voorbije twee jaar slaagden we er telkens in om dergelijke wedstrijden naar onze hand te zetten. Op dit EK ging het niet zoals we wilden.”

Van de 27 vrijworpen gooiden de Belgian Cats er slechts tien door de ring. En ook het driepuntshot, met 3 op 11, draaide niet zoals gebruikelijk. Daardoor konden Ann Wauters en co. niet herhalen wat ze op het WK wel deden: Frankrijk uitschakelen in de kwartfinales. “Frankrijk heeft grote speelsters, maar met onze kwaliteiten konden we deze match zeker winnen. We startten heel slecht, maar nemen de wedstrijd alsnog in handen. Jammer genoeg kunnen we het niet afmaken.”

De Cats nemen het nu zaterdag op tegen Hongarije voor een plaats bij de top zes. Inzet is een ticket voor het olympisch kwalificatietoernooi. “Dat wordt een heel belangrijk duel. We zijn heel erg ontgoocheld de halve finale mis te lopen. Maar nu draaien we de knop om en gaan we Hongarije analyseren. We gaan praten over tactiek en techniek en lessen trekken uit onze andere matchen. Maar uiteindelijk weten we dat het opnieuw op details zal aankomen.”

