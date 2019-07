Brit Osborne wordt genoemd als opvolger voor Lagarde

George Osborne, de vroegere minister van Financiën van Groot-Brittannië, wordt genoemd als opvolger van Christine Lagarde aan het hoofd van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Britse media citeren vandaag uit de entourage van Osborne. Lagarde wordt voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB). Voor een benoeming aan het hoofd van het IMF heeft men de steun nodig van de Amerikanen, Britten en Chinezen, en bij de entourage van Osborne meent men dat hij de meeste kans maakt.

De man zetelde tussen 2010 en 2016 in de regering van David Cameron, als minister van Financiën. Sinds 2017 is hij hoofdredacteur bij de Londense krant Evening Standard. Osborne kantte zich in het verleden nog tegen de brexit, maar hij zou wel goede contacten onderhouden met de twee kandidaten voor het Britse premierschap. Bij de Amerikaanse Republikeinen heeft Osborne ook vrienden, schrijft de Financial Times.







Een andere naam die in Groot-Brittannië circuleert ter opvolging van Lagarde, is die van Mark Carney, gouverneur van de Bank of England. Zijn mandaat loopt binnenkort ten einde. Carney heeft de Canadese en de Britse nationaliteit, maar ook de Ierse, wat hem nog meer “een kandidaat van Europa” maakt.

Het IMF wordt traditioneel voorgezeten door een Europeaan, terwijl de Wereldbank geleid wordt door een Amerikaan.

bron: Belga