Bestuurster van ongeval in Geel vrijgelaten onder strenge voorwaarden

De 34-jarige vrouw die woensdagavond was opgepakt in Geel nadat ze een zwaar ongeval had veroorzaakt onder invloed van amfetamines, is donderdag onder voorwaarden vrijgelaten door de onderzoeksrechter. Dat zegt het Antwerpse parket donderdagavond. De vrouw moet zich laten behandelen voor haar problematiek, mag geen alcohol of drugs nemen en mag voorlopig ook geen voertuig meer besturen. De vrouw reed woensdagavond in Geel een moeder en haar twee jonge kindjes op de fiets aan. De moeder raakte zwaargewond, net als haar vierjarig kindje dat zelf aan het meefietsen was. De twee liggen nog steeds in het ziekenhuis maar zouden buiten levensgevaar zijn. Het tweejarig kind dat achterop bij de moeder zat, raakte slechts lichtgewond.

De bestuurster kwam met haar wagen tot stilstand tegen de gevel van een woning en werd vervolgens ter plaatse gehouden door getuigen. Ze testte positief op amfetamines en werd daarom meteen opgepakt.

bron: Belga