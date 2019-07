Belgian Cats in een verlenging uitgeschakeld door Frankrijk

De Belgian Cats zijn er vandaag in het Servische Belgrado niet in geslaagd zich voor de halve finale van het Europees kampioenschap basketbal te plaatsen. Na een verlenging moesten ze met 84-80 de duimen leggen voor Frankrijk. Na de reguliere speeltijd was het 68-68 gelijk. De Belgen begonnen bijzonder slecht aan de partij en kwamen pas op het scorebord nadat de Françaises al zeven punten gesprokkeld hadden. Na het eerste kwart stonden ze 27-16 in het krijt. Het tweede kwart (8-16) was wel voor de meisjes van Philip Mestdagh en zo kon de schade voor de rust tot 35-32 beperkt worden.

Na het derde kwart (19-22) was de stand helemaal in evenwicht. Tien seconden voor het einde hadden de Belgen nog een 65-68 voorsprong, maar Bria Hartley sleepte met een driepunter een verlenging uit de brand. Daarin bleef Sandrine Gruda, met 33 punten (plus tien rebounds) topscorer van de partij, uiterst efficiënt, terwijl bij de Belgen Emma Meesseman twee minuten voor tijd met een vijfde fout naar de kant moest. De Belgische sterspeelster strandde zo op 24 punten, 4 rebounds en 4 assists. Kim Mestdagh liet 16 punten, 10 rebounds en 7 assists optekenen.







Zaterdag spelen de Belgen nog om een plaats bij de top zes tegen Hongarije. Inzet is een ticket voor het olympisch kwalificatietoernooi.

bron: Belga