Aanklager Internationaal Strafhof vraagt onderzoek naar deportatie Rohingya

De aanklager van het Internationaal Strafhof in Den Haag heeft toelating gevraagd om de vervolging van de islamitische Rohingya-minderheid in Myanmar te onderzoeken. Dat heeft het Strafhof vandaag bekendgemaakt. Hoofdaanklaagster Fatou Bensouda had dat initiatief vorige week al aangekondigd. Het is onduidelijk wanneer de rechters zich over het verzoek zullen buigen. Bensouda wil de mogelijke misdaden tegen de menselijkheid onderzoeken bij de deportatie van de moslimminderheid in het vroegere Birma. Het Strafhof had zich daarvoor vorig jaar al bevoegd verklaard, zelfs al heeft Myanmar het oprichtingsverdag van de instantie in Den Haag niet ondertekend. Dat laatste geldt daarentegen wel voor Bangladesh, waar naar schatting 700.000 Rohingya naartoe gevlucht zijn voor het geweld van het Myanmarese leger.

bron: Belga