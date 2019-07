Brussel is helemaal klaar voor de Tourstart

Dit weekend vormt onze hoofdstad het decor voor de Grand Départ, de start van de Ronde van Frankrijk. Het is de tweede keer dat Brussel die eer te beurt valt, en wel om de 50ste verjaardag te vieren van Eddy Merckx’ eerste Tourzege.

Het hoeft niet te verbazen dat La Grande Boucle wel vaker het wielerminnende België en zijn hoofdstad aandeed. In totaal was Brussel al elf keer het decor voor de aankomst van een Touretappe, voor het eerst in 1947 (zege van René Vietto) en voor het laatst in 2010 (Alessandro Petacchi). Ook werd Le Grand Départ – de openingsrit – al vaker in België georganiseerd. Dat gebeurde een eerste keer in 1958, toen de eer voor Brussel was. In 1975 vertrok de Ronde van Frankrijk vanuit Charleroi, in 2004 en 2012 was Luik de gaststad.







Donderdagavond vond de ploegvoorstelling al plaats. Op en rond de Grote Markt in Brussel waren 75.000 toeschouwers aanwezig volgens een telling van de Brusselse politie.

Eerste etappe

De eerste etappe morgen gaat van de Grote Markt naar Charleroi en terug richting de hoofdstad. Onderweg komen de renners de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg tegen, maar of dat een massasprint zal voorkomen, valt te betwijfelen. Na de passage in de Vlaamse Ardennen zakt het peloton af richting Charleroi, waar de renners een kasseistrook meepikken. De route doorkruist vervolgens Waterloo, Tervuren en Sint-Pieters-Woluwe, waar Eddy Merckx opgroeide en in 1969 zijn eerste gele trui pakte. De meet is getrokken bij het Kasteel van Laken met een slotkilometer die met 4% omhoog loopt, zonder verrassingen voer voor de snelle mannen. Belgische kanshebbers zijn er in een massasprint normaliter niet.

Tweede etappe

De tweede etappe is een ploegentijdrit van 27,6 kilometer met start en finish in Brussel. Voor de klassementsmannen de eerste belangrijke krachtmeting. Het startpodium zal aan het Koninklijk Paleis staan, vanwaar de ploegen aan een rotvaart koers zullen zetten naar het Ter Kamerenbos in het zuiden van Brussel, om vervolgens noordwaarts richting het Atomium te trekken. Leuke anekdote: in 1958 vond de Tourstart plaats in Brussel in het kader van de Wereldtentoonstelling. Het parcours leent zich voor een demonstratie van de ‘costaud’ ploegen, met weinig bochten en een aaneenschakeling van ‘vals platte’ stukken. Met Deceuninck-Quick.Step zou een Belgisch team weleens helemaal bovenaan het podium kunnen staan. Yves Lampaert en Dries Devenyns verschijnen aan de start voor de ploeg van Patrick Lefevere, waardoor een Belgische gele trui tot de mogelijkheden behoort. Ook Jumbo-Visma (met Wout Van Aert), Team Sunweb en Mitchelton-Scott zullen deze dag in het rood omcirkeld hebben.

Maandag vindt de start plaats in het Waalse plaatsje Binche, bekend van het carnaval en in wielerland voor de jaarlijkse Mémorial Frank Vandenbroucke. Het peloton gaat in een rechte lijn zuidwaarts en verlaat zo al snel het Belgische grondgebied. De rit eindigt met een pittige finale in de Champagnestreek. Voer voor punchers zoals Julian Alaphilippe, en waarom niet, Wout Van Aert of Greg Van Avermaet.

Topfavorieten

De Ronde van Frankrijk 2019 kondigt zich aan als een open, spannende editie. Topfavoriet Chris Froome moest forfait geven na een horrorcrash en ook titelverdediger Geraint Thomas komt gehavend aan de start na een val in de Ronde van Zwitserland. Het zegt veel over de weelde van Team Ineos dat ze met het Colombiaanse rastalent Egan Bernal nog een serieus ijzer in het vuur hebben. Thibaut Pinot, Steven Kruijswijk, Jakob Fuglsang, Vincenzo Nibali, Adam Yates en Nairo Quintana behoren ook tot de kanshebbers. Een complete verrassing valt nooit uit te sluiten, maar een Belgische eindzege lijkt ook dit jaar onmogelijk.

De Tour kent dit jaar maar weinig tijdritkilometers en is op maat van klimmers. Na de eerste week zullen we wellicht al een stuk wijzer zijn. Vooral de 6de etappe, die eindigt op La Planche des Belle Filles (7 kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 8,7%), wordt een graadmeter.