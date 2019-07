Parkhoppen met de elektrische deelscooter in Brussel

Het clichébeeld van Brussel is allesbehalve groen. Aan cultuur en ander vermaak geen gebrek, maar onze hoofdstad staat nu niet meteen bekend als een groene long. Toegegeven, veel ongerepte natuur zal je er niet vinden, al zijn de vele vaak goed verstopte parken wel een omweg waard. En al helemaal als je je geluidloos, zonder moeite en met de haren in de wind kan verplaatsen.

Brussel per scooter, het is eens iets anders. Het vraagt wat meer vaardigheid dan de elektrische fiets of de deelsteps, maar daar krijg je heel wat voor in de plaats. Dankzij de elektrische motor zoef je zonder enig lawaai door de straten, terwijl je files voorbijsteekt en zonder zweten hellingen trotseert. Bovendien wordt je – niet onbelangrijk bij tropische temperaturen – niet geconfronteerd met de lichaamsgeur van anderen. Na aanmelding kan je de Felyx-scooters twee weken gratis uittesten en daar maakte onze journaliste gretig gebruik van. Zet je schrap voor een groene tocht door Brussel!

Vergezicht en ijsjes







De makkelijkste manier om Brussel te bereiken is per trein en daarom start onze tocht aan het Zuidstation. Eens je een Felyx hebt gevonden, kan je trip beginnen. Het Park van Vorst vormt onze eerste stop. Vanaf hier heb je een schitterend uitzicht over de stad en mocht je al wat dorstig zijn, dan kan je in de Guingette (het parkcafé) genieten van een drankje. Vervolgens steek je de straat over en kan je een groene wandeling doorheen het beboste Dudenpark maken. Het is makkelijk om hier de tijd uit het oog te verliezen, maar de dag is nog jong dus stap weer op een scooter.

Het volgende stukje van het parcours voert je langs Hoogte Honderd en doorheen Ukkel, om uit te komen bij het Park van Wolvendael en de Begraafplaats van Dieweg. Let er bij het stoppen wel op dat je je nog in de Felyx-zone bevindt, anders kan je je scooter niet parkeren. Dieweg dateert uit 1866 en is tegenwoordig niet meer in gebruik, waardoor de natuur hier haar vrije gang kan gaan. Bovendien kan je er onder andere werken van Victor Horta en het graf van Hergé vinden, zodat je groene uitstap toch ook een cultureel kantje krijgt.

Tijd om verder te rijden, maar niet zonder halt te houden bij Il Gelato voor een ijsje. Het is per slot van rekening warm, dus wat verkoeling van tijd tot tijd is geen overbodige luxe. Mits wat voorzichtigheid kan je je ijsje meenemen naar het Ter Kamerenbos. In deze enorme groene massa lijkt het alsof je plots in een andere stad vertoeft. Stap van je scooter en neem lekker de tijd om rond te dolen of rijd rustig over de hiervoor bestemde weggetjes. Heb je genoeg van al dat groen, dan vind je vlak naast het park Villa Empain. Die vormt een perfect voorbeeld van de Art Deco-beweging en huist telkens weer een andere tentoonstelling. Het zwembad achter de villa is – helaas – wel niet open voor het publiek.

Minigolf en muzikale parken

We springen weer op de scooter, ditmaal richting het Jean-Félix Hap park. Onderweg kan je stoppen op het Flageyplein voor een heerlijke alcoholvrije cocktail, een ijskoffie of een huisgemaakte limonade. Het Jean-Félix Hap park is een ware oase van rust in Etterbeek. Je vindt er onder andere een orangerie en een natuurlijke vijver, die wordt gevoed door de bron van de Broebelaar. Dit is de ideale plaats om te genieten van een goed boek in de schaduw van een van de eeuwenoude bomen.

De weg voert je vervolgens doorheen Etterbeek en Schaarbeek naar het Josaphatpark. Laat je scooter achter aan de Rogierlaan en wandel het laatste stukje te voet. In dit park kan je genieten van een drankje, er staat een standbeeld van Assepoester en enkele ezeltjes heten je van harte welkom. Maar de attractie bij uitstek is wellicht de minigolf. Niets zo leuk om je namiddag mee af te sluiten als een gezellig – zij het competitief – spelletje.

Met de Kruidtuin zijn we alweer aanbeland bij de voorlaatste halte van de dag. Muziekliefhebbers kennen deze locatie ongetwijfeld dankzij Le Botanique, maar ook als je geen muziekfanaat bent, kom je hier aan je trekken. Tot 1958 was dit park namelijk de Nationale Plantentuin van België en daar blijven nog heel wat sporen van over. Niet alleen de flora is prachtig, maar ook het gebouw zelf is zeker een foto waard.

Op de terugweg naar het Centraal station kom je ten slotte langs het Warandepark, dus het zou zonde zijn om hier geen laatste stop te maken. Laat je brommer achter, struin door de vele wandelgangen en geniet eventueel van een welverdiend aperitief. De weg naar het station achteraf is kort, dus je kan gewoon te voet terug en kan dus ongegeneerd een verfrissend pintje – of iets anders – drinken.

Praktisch

De elektrische deelscooters van Felyx zijn sinds 19 juni beschikbaar in Brussel. Aanmelden is gratis en kan via de website of de app, waar je ook meer informatie vindt. Je betaalt 0,26 euro per minuut, maar wie zich nog tot 31 juli inschrijft, kan de scooters twee weken lang gratis uitproberen. Elke tweewieler biedt plaats aan twee personen en de helmen vind je in de achterbak. Je reservatie beëindigen in een gebied dat niet tot het werkterrein van Felyx behoort, gaat niet. Parkeren lukt wel en kost je 0,05 euro per minuut. Voor een exacte kaart van het werkgebied in Brussel kan je op de app terecht.

Tekst Camille Van Puymbroeck