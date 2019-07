Helmut Lotti: “Ik mag van geluk spreken dat ik nog leef”

In Helmut Lotti schuilt een snelheidsduivel. Dat gaat zo ver dat hij besliste om zich voortaan te laten rijden.

Helmut Lotti heeft een prachtige weg afgelegd als het op zingen aankomt. Maar de 49-jarige Oost-Vlaming heeft qua rijstijl zo’n zware voet dat hij van geluk mag spreken dat hij nog kan voortbouwen aan zijn zangcarrière.

Tegen 180 km/u over Vlaamse wegen







Gelukkig heeft hij enkele jaren geleden beslist om de snelheidsduivel in zich geen kans meer te geven. “De eerste jaren van mijn carrière deed ik vaak drie optredens per dag. Tegen 180 km/u scheurde ik over de Vlaamse wegen. En dan werd ik uitgejouwd als ik tien minuten te laat het podium opging. Tijd om handtekeningen te geven had ik al helemaal niet. Dan kreeg ik nog wat verwijten van de fans naar mijn hoofd geslingerd ook. Tof, hoor. Ach ja, ik reed als een gek, vooral als twintiger. Ik mag van geluk spreken dat ik nog leef”, vertelt hij in Dag Allemaal.

Ochtendmens

“Op mijn 24ste schoot ik plots wakker achter het stuur. Van het geluid van die witte ribbels helemaal links op de autosnelweg. Ik reed 140 km/u en was dus bijna tegen de middenberm geknald. Nu laat ik me rijden. Al jaren. Om die onverantwoorde toestanden te vermijden. Mijn concerten met orkest gingen ook vroeger van start dan mijn solo-optredens. Een goede zaak, want eigenlijk ben ik een ochtendmens. Op dat vlak is de showbizz voor mij een foute wereld”, klinkt het.