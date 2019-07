FESTIVAL. Paradise City: Electro in het groen

Paradise City is terug. Dat betekent goeie muziek, een landelijk kader en een oog voor duurzaamheid. Het festival viert zijn 5de verjaardag van 5 tot en met 7 juli in het Kasteel van Ribaucourt in Perk.

Vorig jaar mocht Paradise City tijdens 3 dagen festival bijna 18.000 mensen verwelkomen, zowat 5.500 meer dan het jaar voordien. Genesteld tussen de bomen en de grachten van het kasteel vormen de vier podia een van de meest ‘chille’ evenementen van het festivalseizoen.







De muzikale selectie is bovendien op niveau. Er staat veel electro op het programma, maar ook house, funk, techno en disco, zonovergoten klanken die je zalig van geluk door het leven doen zweven. Paradise City is een mix van elektronische artiesten, zowel underground, headliners als een hele reeks talenten om te (her)ontdekken.

Ervaring vs. jeugdig enthousiasme

Dit jaar zullen met name 2manydjs het Abstrkt-podium in vuur en vlam zetten, in het hartje van de zondagnamiddag nog wel. Dat wordt om diverse redenen een interessante festivaldag, want je kan dan ook genieten van Stavroz, Stereoclip, Kalipo en Leafar Legov.

De avond voordien, op zaterdag 6 juli, staat de hypnotiserende deep house van Konstantin Sibold op het programma. Voordat hij op het podium verschijnt, krijgen we de Berlijnse house van Locked Groove, de tech house van Blond:ish uit Québec en het intussen welbekende plaatselijke gezelschap Attari nog te horen.

De eerste dag, vrijdag 5 juli, serveert onder meer een set van John Talabot, een man van uiteenlopende talenten en altijd een ervaring op zich. Mim Suleiman is goed voor een heerlijke portie pure funk, Auntie Flo zal ons meenemen op een eigenzinnige reis met zijn house vol invloeden uit de wereldmuziek, terwijl Mind Against voor een percussief einde van de avond zal zorgen.

De duurzaamheid van Seppe Nobels

Het festival verbiedt elk gebruik van wegwerpplastic. Drank is enkel te verkrijgen in herbruikbare bekers. Voor de communicatie gebruiken ze enkel gerecycleerd papier. Paradise City lanceert dit jaar “een circulair voedselconcept” onder toezicht van de groentenchef Seppe Nobels. Het festival zal op een rigoureuze manier de voedselverspilling bestrijden. Je zal maaltijden kunnen kopen die passen bij de natuur, het seizoen en de korte kringloop, vaak bereid met onverkochte en imperfecte ingrediënten.(pj)