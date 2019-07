FESTIVAL. Elrow Town: Spelend naar je geluk dansen

Morgen en overmorgen gaat rond de Antwerpse Middenvijver het meest frivole festival van de zomer door. De speeltuin van dienst is elrow Town, waar je kan switchen tussen pompende beats en guitige spelletjes.

Hoe kan je een festival beter omschrijven dan een viering van het leven en van het moment? En weinig evenementen deze zomer geven daar zo’n aparte draai aan als elrow Town. Het Spaanse festivalconcept komt al voor het tweede jaar op rij naar ons land en belooft een dag vol zomerse dance en tonnen kinderlijk plezier.







Op de affiche pronken kleppers zoals Jamie Jones, Joseph Capriati en Loco Dice en samen tonen de drie heren je een staalkaart van wat de elektronische scene vandaag te bieden heeft. Jamie Jones is een evenwichtskunstenaar op de grens tussen house en techhouse, terwijl Capriati voluit in het technobad gesprongen is. Loco Dice leert je met zijn hiphopachtergrond een nieuwe kant van de techhouse kennen.

Dag meneer de burgemeester

Om het feest in goede banen te leiden, is er ook dit jaar een festivalburgemeester met de kip Rowmeo, de beste vriend van Rowgelia, de mascotte van het feestconcept. Rowmeo is een zelfverklaarde acteur, model en influencer en je zal hem heel vaak op het festival tegenkomen.

Op elrow Town kan je je innerlijke kind bevrijden in de speeltuin. Daar mogen alle feestvierders deelnemen aan verschillende spelletjes. Ideaal om eens goed te lachen met elkaar, maar vooral ook met jezelf. Wie weet ontdek je er toevallig ook één van de geheime zones. En onthou, wie speelt in elrow Town, wint altijd iets.

Praktisch

Wanneer?

6 juli, preparty op 5 juli

Waar?

Middenvijver in Antwerpen

Ernaartoe

Kom je met de fiets naar het festival, dan ontvang je een voucher ter waarde van 5 euro. Je kan ook gratis de Veerdienst Sint-Anna nemen.

Tickets

Een dagticket voor Elrow Town kost 59 euro. Voor een combiticket ben je 109 euro lichter.