Dit is het gevolg als je houtskool in de vuilbak gooit na een barbecue

De zomer is (nog steeds) in het land en dan lonkt de barbecue. Maar wat doe je nadien met de houtskool? Wel, niet meteen in de vuilbak gooien…

Het lijkt logisch om niet meteen na een avondje barbecueën de gebruikte houtskool weg te kieperen in de vuilbak, en toch gebeurt het vaker dan je denkt. Een Amerikaan zag onlangs hoe zijn buur de nog smeulende houtskool in zijn buitenvuilbak gooide. Het resultaat is een gigantisch gat in de vuilbak door de hitte (zie foto onderaan).

Aluminiumfolie







Hoe kuis je alles dan wél op na het barbecueën? Wel, eerst en vooral is het zonde om gebruikte houtskool weg te gooien. Die kan immers nog dienen als onderste laagje voor de nieuwe houtskool bij een volgende barbecuesessie. Wil je je barbecue toch volledig proper maken, wacht dan tot de houtskool afgekoeld is, wikkel de assen in aluminiumfolie en gooi het vervolgens in de vuilbak.